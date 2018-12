Manovra, Di Maio: "No nuove tasse su auto in circolo, miglioreremo norma"

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2018 “Non esiste nessuna nuova tassa per auto già in circolazione. Chi ha un Euro3 o qualsiasi altra macchina non pagherà un centesimo in più. Abbiamo pensato una norma per aiutare chi decide di comprare un'auto ibrida, elettrica o a metano. Abbiamo deciso di premiare chi decide di comprare un'auto nuova meno inquinante, dandogli un incentivo fino a 6000 euro. Questa è l'idea della norma pensata dal governo, che disincentiva chi sceglie un'auto più inquinante". Così su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio. _Courtesy Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev