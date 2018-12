Manovra, Boschi: ''Talmente disastrosa che sarà ultima Governo del cambiamento''

(Agenzia Vista) Roma, 06 dicembre 2018 Manovra Boschi Talmente disastrosa che sara ultima Governo del cambiamento La discussione generale sul ddl Bilancio in aula a Montecitorio, l'intervento della deputata del Pd Maria Elena Boschi: "Il balconcino di palazzo Chigi da qualche giorno ha un ponteggio, forse perché non ha retto il peso delle bugie del vicepremier Di Maio che sono ormai diventate un genere letterario. Il simbolo dei festeggiamento adesso rischia di crollare, come rischia di crollare l'economia italiana. Fermatevi, è dovere civile. Fermatemi e non perché lo chiede l'Ue ma perché lo chiedono i cittadini italiani non perché lo chiedono i mercati finanziari ma quelli rionali. E' una manovra talmente disastrosa che io sono convinta sarà anche l'ultima legge finanziaria del Governo del cambiamento". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev