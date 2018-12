(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2018 Manovra, problemi con microfono per relatrice Lega scherza: ''Faremo emendamento per sistemarlo'' In Aula la discussione sul disegno di legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev