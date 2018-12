(Agenzia Vista) Genova, 05 dicembre 2018 Beppe Grillo in video con maschera da robot "Aspettiamo Godot? E' ciò che fa la politica italiana" Beppe Grillo ha pubblicato un video sul suo canale youtube in cui si mostra con indosso una maschera da robot. Grillo parla del futuro, delle tecnologie e, infine, della politica, affermando: "Aspettiamo Godot? E' quello che fa la politica italiana da anni, aspetta qualcuno che non arriverà mai". fonte Beppe Grillo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it