Brexit, May: "Non è piano dell'Ue contro Regno Unito ma nostro impegno verso Irlanda del Nord"

(Agenzia Vista) Londra, 05 dicembre 2018 "Questo non è un piano di negoziato dell'Ue contro il Regno Unito. E' il nostro impegno, in quanto Governo, verso il popolo dell'Irlanda del Nord. Ha detto che la rassicurazione politica che non ci saranno confini fisici è sufficiente per dare alle persone sicurezza nel futuro. Io dico di no, quello che le persone vogliono sapere è che sia applicato l'accordo. Non deve essere il backstop,le relazioni future si occuperanno di questo, l’estensione del periodo di transizione potrebbe o altri accordi possono occuparsene ma le persone devono sapere che c'è questo impegno nei confronti del popolo dell'Irlanda Nord, che non ci sarà nessun confine fisico.” Così il Primo Ministro britannico, Theresa May, durante il Question Time alla Casa dei Comuni. _Courtesy Prliamentlivetv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev