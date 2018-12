(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2018 Regeni Fico Rapporti con Egitto a repentaglio senza passi in avanti Il presidente della Camera Roberto Fico al termine dell'incontro avuto con i genitori di Giulio Regeni a Montecitorio: "Ben venga mettere a repentaglio tutti i rapporti economici sociali e culturali se l'Egitto non dimostra di fare un passo in avanti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev