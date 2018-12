Fake news, Ansip: "Russia maggiore fonte disinformazione in Europa, usata per indebolire occidente"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 05 dicembre 2018 "La disinformazione non è una novità. E' stata un'arma di influenza politica per molti secoli. Ma in questo secolo è cambiata la velocità, l'aggressività e la facilità con cui si diffonde. Da quando è stato istituito, nel 2015, il nostro East StratCom Task Force ha individuato e analizzato più di 4.500 casi di disinformazione. Ci sono forti prove che indicano la Russia come la principale fonte di disinformazione in Europa. La disinformazione è parte della dottrina militare della Russia e la sua strategia per dividere e indebolire l’Occidente.” Così il vicepresidente della commissione Ue, Andrus Ansip, nel lanciare il piano anti fake news dell’Ue. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev