Migranti, Salvini: "Dal 1° giugno rimpatriati 2.774 irregolari"

(Agenzia Vista) Roma, 05 dicembre 2018 "Dal 1° giugno al 30 novembre sono state rimpatriate 2.774 persone in posizione irregolare, di cui 1.984 con accompagnamento alla frontiera. I Paesi di provenienza dei soggetti rimpatriati sono: Tunisia per il 32%, Albania per il 21%, Marocco per il 13%". Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, durante l'audizione del Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev