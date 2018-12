(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2018 Caso Spataro, Salvini: "Rispetto PM ma no ad attacchi politici" "Non si permetta nessuno di dire che un ministro mette a rischio un'operazione di polizia se dopo un'ora e mezza dall'avvenuta notifica ringrazia gli uomini delle forze dell'ordine. Lo dico con il massimo rispetto per i magistrati, che sono liberi di dire ciò che vogliono ma no agli attacchi politici". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, durante una diretta social. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it