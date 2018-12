Manovra Italia, Moscovici: "Bene dialogo ma regole vanno rispettate, serve sforzo ulteriore"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 dicembre 2018 "Le conversazioni che abbiamo avuto con il Governo italiano sono state costruttive. Si è passati dalla retorica del dialogo alla realtà del dialogo. Ora parliamo con uno spirito costruttivo e iniziamo a vedere delle prime misure che permettono di ridurre il deficit pubblico italiano. Va nella buona direzione, incontestabilmente e questo sforzo deve proseguire. Semplicemente bisogna essere coscienti di quello che la Commissione può e non può fare. Ciò che può fare è essere come è sempre stata, in particolare verso l'Italia, flessibile nel quadro delle regole. Ciò che non può fare, per contro, è ignorare le regole. Questa è la ragione per cui bisogna fare uno sforzo ulteriore, il che non implica rinunciare a questo o quell'elemento, ma di calibrare il programma in modo regole. Questa è la ragione per cui bisogna fare uno sforzo ulteriore, il che non implica rinunciare a questo o quell'elemento, ma di calibrare il programma in modo tale che le scelte politiche del Governo, che si possono apprezzare o meno, siano compatibili con le nostre regole. E' di questo che si tratta.” Così il commissario per gli Affari economici e monetari dell’Ue, Pierre Moscovici, parlando coi giornalisti al termine della conferenza stampa a seguito della riunione dell’Eurogruppo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev