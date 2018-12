Mattarella: "Pericolosa apatia cittadini, portò a leggi raziali"

(Agenzia Vista) Firenze, 04 dicembre 2018 "Sono trascorsi 80 anni dalle leggi razziali, dal manifesto della razza. Questi ottant'anni ci hanno riportato al ricordo di una pagine grave, triste e spregevole della nostra storia. E questo mi porta a ricordarvi una frase di un giovane ventenne della Resistenza, la cui lettera è pubblicata tra quelle dei condannati a morte della resistenza. La sera prima di essere fucilato dai nazifascisti questo ragazzo scrive ai genitori che tutto questo è avvenuto perché la vostra generazione un giorno ha deciso di non volerne più sapere della politica. E' un richiamo da tenere a mente costantemente, è un richiamo che fa il paio con quello di Cicerone nella sua polemica contro gli epicurei, che affermavano che 'non è del saggio occuparsi di politicà. Questa condizione d'altronde è quella che Montesquieu ricordava scrivendo che l'apatia dei cittadini è per il bene pubblico non meno grave della tirannia di un principe". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università degli Studi di Firenze. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev