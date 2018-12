Mattarella: "Scongiurare frattura tra istituzioni e società"

(Agenzia Vista) Firenze, 04 dicembre 2018 "La nostra Costituzione affianca alle istituzioni rappresentative pubbliche i corpi intermedi, le formazioni sociali autonome e spontanee, perchè la società sia realmente e attivamente partecipe e le istituzioni siano espressione effettiva del corpo sociale. E' un'esigenza importante della nostra democrazia. E' fondamentale il rapporto tra istituzioni e società per scongiurare la frattura indicata come un pericolo, per questo si chiede una costante consapevolezza e una costante ricerca di dialogo.” Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'inaugurazione dell'anno accademico 2018/19 dell'Università di Firenze, che ha tenuto la cerimonia questa mattina nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev