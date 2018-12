Salvini: ''Macron? Noi già bloccato aumenti accise su benzina''

(Agenzia Vista) Roma, 04 dicembre 2018 Salvini Manovra indispettisce Bruxelles io sono contento di quell che siamo riusciti a fare Il ministro dall'Interno, Matteo Salvini, arrivando alla Basilica di San Giovanni a Roma dove si celebra la messa di Santa Barbara, patrona dei vigili del fuoco: "Macron? Non commento quello che fanno gli altri Paesi. Ma noi abbiamo bloccato gli aumenti delle accise sulla benzina che erano stati preparati prima di noi. Il mio obiettivo però non è bloccare gli aumenti ma andare a togliere le accise più vecchie ed è un intervento che nel 2019 farò tutto il possibile per farlo e passare dalle parole ai fatti". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev