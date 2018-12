Manovra, Centeno: "Italia prenda necessarie misure per essere conforme a patto stabilità e crescita"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 dicembre 2018 "Il caso dell'Italia merita attenzione speciale poichè la Commissione ha identificato delle significative non conformità nel programma di bilancio italiano. Condividiamo la valutazione della Commissione e raccomandiamo che l'Italia prenda le necessarie misure per essere conforme al patto di stabilità e crescita. Finanze pubbliche sicure sono la condizione per una crescita sostenibile. Rispettare le regole che sorreggono la nostra moneta è essenziale per assicurare stabilità nell'eurozona. Accogliamo con favore e supportiamo il dialogo in corso tra Commissione e Italia per ricercare un terreno comune." Così il Presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno durante la conferenza stampa al termine della riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev