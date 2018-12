Manovra Italia, Moscovici: "Bene annunci riduzione debito ma divario va ridotto ancora di più"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 dicembre 2018 "Teniamo in considerazione gli annunci degli ultimi giorni al fine di ridurre il debito pubblico in Italia. E' un passo nella giusta direzione, stiamo aspettando più dettagli per valutare questi passi. E' chiaro che abbiamo bisogno di un impegno molto concreto e credibile e noi agiremo nel quadro delle regole. Io e la Commissione siamo sempre stati in favore di un po' di flessibilità ma sempre nel quadro delle regole, che devono essere rispettate e questo è un messaggio chiaro. La distanza deve essere ridotta ancora.” Così il commissario per gli Affari economici e monetari dell’Ue, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa al termine della riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev