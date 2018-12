Manovra, Moscovici: "Cambio di toni da Italia, ora dialogo con Ue è intenso"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 04 dicembre 2018 "Come sapete il dialogo è in corso e diventa sempre più intenso. Quest'ultima settimana abbiamo visto un cambio di toni, volontà di collaborare e vediamo che le autorità italiane sono disponibili ad ascoltare il nostro punto di vista per provare a risolvere i problemi e questo è benvenuto, penso che gli investitori pensino lo stesso. Ho sempre auspicato al dialogo e adesso è davvero cominciato sia sul metodo che nella sostanza.” Così il commissario per gli Affari economici e monetari dell’Ue, Pierre Moscovici, durante la conferenza stampa al termine della riunione dell’Eurogruppo a Bruxelles. _Courtesy Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev