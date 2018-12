Tav, Salvini risponde a Boccia: "Non so quanto oggi Confindustria rappresenti imprenditori italiani"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2018 “Stiamo aspettando analisi costi benefici per la Tav. Non so quanto Confindustria rappresenti gli imprenditori italiani, Boccia deve avere ancora un po’ di pazienza.” Così il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini parlando con i giornalisti a Bruxelles rispondendo alle dichiarazioni di Boccia dalla manifestazione pro Tav a Torino. Fonte: ...