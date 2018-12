(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco (NA), 03 dicembre 2018 Antonio Di Maio: "Ho sbagliato perché in difficoltà, ma lasciate in pace la mia famiglia" "Ho sbagliato a prendere lavoratori in nero, ma l'ho fatto perché in quel momento non trovavo altre soluzioni a una situazione difficile". Queste le parole di Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio, in un videomessaggio diffuso su Facebook in cui legge una lettera di scuse per gli errori commessi. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it