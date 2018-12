(Agenzia Vista) Pomigliano d'Arco (NA), 03 dicembre 2018 Antonio Di Maio: "Chiedo scusa per errori commessi, mio figlio non sapeva" "Chiedo scusa per gli errori che ho commesso, chiedo scusa alla mia famiglia per i dispiaceri che hanno provato. Mio figlio non sapeva nulla di tutto ciò". Queste le parole di Antonio Di Maio, padre di Luigi Di Maio, in un videomessaggio diffuso su Facebook in cui legge una lettera di scuse per gli errori commessi. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it