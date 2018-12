USA-Cina, Trump e il presidente cinese Xi Jinping a cena in chiusura del G20 a Buenos Aires

(Agenzia Vista) Buenos Aires, 03 dicembre 2018 Ripartono i negoziati tra Stati Uniti e Cina. In chiusura del G20 a Buenos Aires i presidenti Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati durante una cena. Il Presidente americano ha concesso alla Cina una tregua sui dazi dichiarando: “E’ stato un incontro fantastico e produttivo che apre possibilità illimitate sia per gli Stati Uniti che per la Cina. E’ un grande onore lavorare col presidente Xi”. _Courtesy The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev