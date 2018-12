Gilet Gialli, Macron incontra e ringrazia la Polizia dopo gli scontri di sabato a Parigi

(Agenzia Vista) Parigi, 03 dicembre 2018 Il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, incontra la Polizia per ringraziare gli agenti per il loro impegno nel cercare di mantenere l’ordine pubblico dopo gli scontri di sabato avvenuti durante la terza manifestazione dei gilet gialli per il caro carburante a Parigi. Courtesy Facebook/ Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev