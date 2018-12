Incendio in una casa a Porto Torres, morto 25enne e madre in gravi condizioni

(Agenzia Vista) Sassari, 03 dicembre 2018 Incendio in un appartamento al terzo piano di un palazzo a Porto Torres, in provincia di Sassari. Soccorsa dai Vigili del fuoco una donna in gravi condizioni. Purtroppo non c’è stato nulla da fare per il figlio, rinvenuto privo di vita all’interno dell’abitazione / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev