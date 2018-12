Accise su carburante in Liguria, Toninelli: "Misura cautelativa"

Il Qatar lascerà l'Opec, sale il prezzo del greggio

Roma, (askanews) - Il Qatar lascerà l'Opec a partire dal gennaio 2019: lo ha annunciato il nuovo ministro per l'Energia di Doha, Saad al-Kaabi. "Il Qatar ha deciso di ritirare la sua membership dall'Opec a partire dal gennaio 2019", ha dichiarato Kaabi in conferenza stampa a Doha, aggiungendo che all'Opec è già stata comunicata la decisione. Intanto in avvio di giornata si registra un rimbalzo ...