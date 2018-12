Autotrasporto, Toninelli: "Servono regole comuni a tutta Europa"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 03 dicembre 2018 "Siamo qui per chiedere all'Europa regole uguali e comuni per gli autotrasportatori. Noi oggi qui portiamo gli interessi dell’Italia col tentativo di trovare un accordo ma non a tutti i costi". Così il ministro per i Trasporti e le Infrastrutture Danilo Toninelli, intervistato al suo arrivo al Consiglio Trasporti, Telecomunicazioni ed Energia a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev