(Agenzia Vista) Genova, 02 dicembre 2018 Maratona a Genova dedicata a vittime ponte, una sopravvissuta apre la gara Tanta commozione Dopo 14 anni di assenza la maratona torna a Genova. Gli organizzatori hanno fissato un traguardo simbolico al 43esimo km, a differenza del percorso standard di 42,195 km, per onorare il ricordo delle vittime del crollo del ponte Morandi. "Purtroppo non posso correre. Ma era importante esserci, per me e per la città. Il via alla corsa è il via alla rinascita per la città. Auguro un ritorno alla normalità a tutti, partenti delle vittime, sopravvissuti, sfollati, residenti in Valpolcevera" ha affermato, ai microfoni di Telenord, Rita Giancristofaro una sopravvissuta del crollo del ponte che ha dato il via alla gara podistica. courtesy_Telenord Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it