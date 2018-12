Marcia clima a Bruxelles, Macron, Merkel, Trump rincorsi con forconi per chiedere di agire in fretta

(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 dicembre 2018 Secondo la polizia sono almeno 20.000 le persone che si sono riunite a Bruxelles alla marcia per il clima. Giovani, adulti e bambini assieme urlano slogan e esibiscono striscioni contro l’inquinamento. Nel percorso della marcia anche maschere di Macron, Merkel, Trump e altri politici si fanno rincorrere con dei forconi per mostrare come sia urgente la necessità di politiche per il clima Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev