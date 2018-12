(Agenzia Vista) Bologna, 02 dicembre 2018 PD, Martina: "Un riformista vero riconosce i suoi limiti" "Noi dobbiamo essere felici per quanto fatto, ma inquieti per quanto ancora abbiamo da fare e per gli errori che abbiamo commesso. Perché un riformista vero sa riconoscere i suoi limiti". Queste le parole di Maurizio Martina, candidato a segretario del Partito Democratico, durante un incontro del PD a Bologna. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it