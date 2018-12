Governo, Conte: "C'è grande coesione, siamo concentrati su obiettivi da raggiungere"

Gilet gialli, slogan e striscioni contro Macron

(Agenzia Vista) Parigi, 01 dicembre 2018 Terza manifestazione a Parigi contro il caro carburante. I dimostranti chiedono in coro le dimissioni di Macron e sventolano striscioni contro il Presidente francese, paragonato a un dittatore per la legge sul carburante e le tasse in generale. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev