(Agenzia Vista) Buenos Aires, 01 dicembre 2018 Manovra, Conte: "La premura di Boccia? Questa impostazione è unica ricetta per crescita Paese" "La premura di Boccia? Questa impostazione è unica ricetta per crescita Paese". Queste le parole di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, durante la conferenza stampa conclusiva del G20 che si è svolto in Argentina. Fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it