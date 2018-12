(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2018 Regione Lazio, ecco le agevolazioni tariffarie per il Trasporto Pubblico La Regione Lazio lancia nuovamente la campagna a sostegno di famiglie e pendolari per l’acquisto dell’abbonamento Metrebus, Roma e Lazio. Fra le agevolazioni lo sconto del 30% per tutti i cittadini della Regione che hanno un reddito ISEE inferiore ai 25mila euro e del 50% in caso di ISEE entro i 15mila euro. Per le famiglie numerose al 30% di sconto iniziale si aggiunge un ulteriore 10-20 e 30% per l’acquisto del secondo, terzo e quarto titolo di viaggio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev