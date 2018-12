de Magistris lancia sfida nazionale: ''Ci rivolgiamo a tutti, il nostro non è un quarto polo''

(Agenzia Vista) Roma, 01 dicembre 2018 de Magistri Ci rivolgiamo a tutti il nostro non e un quarto polo Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris all'assemblea #Oltreledisuguaglianze al teatro Italia a Roma lancia: ''Una forza alternativa al governo piu' a destra di sempre, che si pone contro l'onda nera proposta da modelli oscurantisti e fascisti, composto da persone perbene, perche' qui non c'e' spazio per i corrotti" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev