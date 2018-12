(Agenzia Vista) Parigi, 01 dicembre 2018 Violenta manifestazione 'gilet gialli' a Parigi, scontri e lancio di lacrimogeni all'Arco di Trionfo I gilet gialli sono scesi nuovamente in piazza a Parigi per protestare contro le politiche del Governo. In queste immagini gli scontri all'Arco di Trionfo, dove la polizia ha tentato di disperde la folla con il lancio di gas lacrimogeni. fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it