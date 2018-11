Giulia Grillo e Raggi 'accendono' la Piramide Cestia per la campagna di prevenzione dall'Aids

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2018 Stop Aids, G.Grillo e Raggi 'accendono' la Piramide Cestia per il lancio della campagna di prevenzione Il Ministro della Salute Giulia Grilllo e il sindaco di Roma Virginia Raggi hanno inaugurato l’illuminazione della Piramide Cestia nella Capitale per il lancio della campagna Stop Aids per sensibilizzare e informare sulle malattie sessualmente trasmissibili. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev