Romadecide, Raggi: "Bene bilancio partecipativo VIII municipio"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2018 "Abbiamo già iniziato a invertire la rotta. Il nostro obiettivo è portare tutti i romani a capire che c'è un modo diverso di partecipare all'interno della propria città. Non è solo votare ogni 5 anni per eleggere i propri rappresentanti, ma anche aprendo un rapporto costante di dialogo con l'amministrazione, capendo e interloquendo con la stessa per capire dove andare quando c'è la possibilità di impiegare delle somme così importanti”. Così la sindaca Virginia Raggi a margine della conferenza stampa sul risultato di #romadecide, bilancio partecipativo del municipio VIII. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev