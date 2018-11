Italia-Ue, Juncker: "Ci sono progressi, siamo con Italia se Italia è con noi"

(Agenzia Vista) Buenos Aires, 30 novembre 2018 "Avrò un incontro con Giuseppe Conte oggi o domani. Ho avuto un incontro costruttivo con il primo ministro italiano lo scorso sabato a Bruxelles. Abbiamo fatto alcuni progressi. Non siamo in guerra con l'Italia, e voglio che continui a essere l'Italia che è sempre stata senza voltare le spalle all'Europa. Stiamo facendo progressi e non dovremmo drammatizzare la questione. Siamo con l'Italia se l'Italia è con noi.” Così il presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, in conferenza stampa in occasione del vertice del G20 a Buenos Aires. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev