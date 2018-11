Manovra, Lezzi: "Messa sul tavolo per contrastare recessione"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 novembre 2018 "I rallentamenti dell'economia erano previsti per quello abbiamo messo in campo una manovra di bilancio per evitare una recessione che farebbe male al Paese". Così il ministro per il Sud, Barbara Lezzi, intervistata a margine del Consiglio Coesione a Bruxelles. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev