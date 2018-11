(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2018 Di Maio ho preso le distanze dai comportamenti di mio padre, ma non da lui “Ho preso le distanze dal comportamento di mio padre, ma non da lui. Situazioni come queste aiutano a scoprire dei non detti in famiglia. Chiedo tuttavia di non attaccare Filippo Roma e i giornalisti”. Così Luigi Di Maio a margine di un convegno al Ministro dello Sviluppo Economico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev