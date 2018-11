(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2018 Global Compact, Fico va firmato, serve all'Italia per non isolarsi "Prima di parlare bisognerebbe approfondire bene il testo del Global Compact. E' un'affermazione del multilateralismo sull'immigrazione, serve all'Italia per non isolarsi". Così il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev