Dl sicurezza, Fico: "Assente in aula per prendere le distanze dal provvedimento"

(Agenzia Vista) Roma, 30 novembre 2018 Dl sicurezza, Fico mia assenza in aula era una presa di distanza "Ero assente in aula durante il voto del dl sicurezza per prendere le distanze dal provvedimento. Non ho detto nulla prima per rispetto del mio ruolo di presidente della Camera". Così il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico a margine di un convegno all'Accademia dei Lincei. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev