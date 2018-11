Global Compact, Di Maio: "Troveremo accordo ma serve discussione"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 29 novembre 2018 "Dovremo trovare un accordo, ma non si può prescindere dalla discussione parlamentare. Vogliamo discuterne con tutte le forze politiche in Parlamento e trovare una soluzione nell'interesse degli Italiani. Non faccio mistero del fatto che le due forze politiche non abbiano una posizione identica, ma troveremo una soluzione così come l'abbiamo trovata su cose molto più importanti. Questo è un atto non vincolante”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, intervistato a Bruxelles a margine del Consiglio Competitività. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev