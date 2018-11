La masseria e i terreni della famiglia Di Maio sequestrati dai vigili, immagini

"Congratulations", un'insegna per Laura Pausini a Times Square

Roma, (askanews) - Un'insegna luminosa nel bel mezzo di Times Square, a New York, per celebrare la vittoria del suo quarto Latin Grammy Award con la scritta "Congratulations". Un riconoscimento non da tutti quello tributato a Laura Pausini che ha condiviso felice su suoi social network la foto, commentando "Senza parole! Oh my God... Es increìble!" La cantante il 15 novembre, ha infatti trionfato ...