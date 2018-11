Melania e Donald Trump alla cerimonia di accensione delle luci dell'albero di Natale

Donald Trump e Melania accendono l'albero di Natale a Washington

Roma, (askanews) - Come da tradizione il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la first lady Melania hanno partecipato alla cerimonia dell'accensione del grande albero di Natale a Washington davanti alla Casa Bianca. E' la seconda volta per la coppia presidenziale, che è salita sul palco e ha salutato la folla prima di scandire il countdown e dare il via all'illuminazione. È stata Melania, ...