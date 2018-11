Brexit, Barnier: "Negoziato in cui perdono tutti, ne sono triste"

(Agenzia Vista) Roma, 28 novembre 2018 "Brexit non ha valore aggiunto, è un negoziato lose-lose in cui perdono tutti. Io personalmente sono molto triste per la decisione del Regno Unito ma la rispettiamo perchè è democratico e ora bisogna attuarla”. Così il capo negoziatore dell'Ue per Brexit, Michel Barnier, nell'audizione a Montecitorio davanti alle Commissioni riunite terza e 14ma Camera e Senato. _Courtesy CameraWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev