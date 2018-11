Tajani alle prese con realtà virtuale e robot a mostra su ricerca e innovazione all'Europarlamento

(Agenzia Vista) Bruxelles, 27 novembre 2018 Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, alle prese con realtà virtuale e robot all'esposizione su ricerca e innovazione all'Europarlamento di Bruxelles, dove si è tenuta la conferenza ad alto livello "EU research and innovation in our daily life". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev