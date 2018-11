Gilet Gialli, Macron: "Non confondo teppisti con cittadini che vogliono far passare un messaggio"

(Agenzia Vista) Parigi, 27 novembre 2018 "Un movimento di contestazione di grande estensione, partito dal prezzo del carburante, ha portato a delle manifestazioni importanti ma anche a della violenza inaccettabile. Voglio dire qui che non confondo questi atti inaccettabili con la manifestazione nella quale si sono inseriti. Non confondo i teppisti con i cittadini che vogliono far passare un messaggio." Così il presidente francese, Emmanuel Macron, a proposito dei gilet gialli, parlando durante la presentazione della Programmazione pluriennale dell’energia. _Courtesy Facebook/Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev