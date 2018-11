Brexit, Trump: "Con questo accordo a rischio rapporti commericali Regno Unito-USA"

(Agenzia Vista) Washington, 27 novembre 2018 "Credo che dovremo vedere seriamente se il Regno Unito possa commerciare con noi perchè se si guarda l'accordo così come è ora potrebbero non essere autorizzati a commerciare con noi. Non credo che fosse loro intenzione. Spero che il Primo Ministro May possa fare qualcosa a riguardo, ma così com'è l'accordo in questo momento, potrebbero non commerciare con gli USA. Non credo proprio che vogliano questo, sarebbe molto negativo per loro." Così il presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardo all'accordo su Brexit. _Courtesy Youtube/The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev