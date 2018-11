(Agenzia Vista) Roma, 27 novembre 2018 Bertolucci Stefania Sandrelli alla camera ardente La camera ardente nella sala della Protomoteca in Campidoglio per Bernardo Bertolucci, il regista italiano scomparso il 26 novembre. Il ricordo di Stefania Sandrelli, l'attrice che è stata diretta dal regista in film come 'Il conformista' e 'Novecento'. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev