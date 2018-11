Tensioni Russia-Ucraina, NATO: "Russia rilasci immediatamente navi e marinai ucraini"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 26 novembre 2018 "Abbiamo appena terminato una riunione straordinaria della Commissione NATO-Ucraina. Alleati della NATO e Ucraina hanno discusso della grave situazione nel Mare di Azov e nello Stretto di Kerch. L'Ucraina ha fornito agli Alleati informazioni dettagliate sull'incidente di ieri. Questa mattina ho avuto una telefonata con il presidente Poroshenko che ha richiesto la riunione della Commissione NATO-Ucraina. Perché sotto la Carta NATO-Ucraina, l'Ucraina può richiedere tale incontro se percepisce una minaccia diretta alla sua integrità territoriale, indipendenza politica o sicurezza. E a questo incontro tutti gli alleati hanno espresso il loro pieno sostegno all'integrità territoriale e alla sovranità dell'Ucraina. Invitiamo quindi la Russia a garantire un accesso senza ostacoli ai porti ucraini e consentire la libertà di navigazione per l'Ucraina nel Mare di Azov e nello Stretto di Kerch. Non vi è alcuna giustificazione per l'uso della forza militare contro navi e personale navali ucraini. Quindi chiediamo alla Russia di liberare immediatamente i marinai ucraini e le navi sequestrate ieri." Così il Segretario Generale Jens Stoltenberg durante la conferenza stampa al termine della riunione straordinaria della Commissione NATO-Ucraina. _Courtesy NATO Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev