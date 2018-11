Draghi: "Rischi per Eurozona da politiche interne insostenibili"

Raffaella Carrà stupisce ancora: canta "Ogni volta che è Natale"

Milano (askanews) - Ritorno in grande stile per Raffaella Carrà. Dopo cinque anni di assenza dalle scene musicali l'artista simbolo di libertà, trasgressione, genialità e passione si propone con un disco per le feste da cantare e da ballare. "Ogni volta che è Natale" è un album di canzoni natalizie in puro stile Carrà con l'inedito "Chi l'ha detto". "Ho chiesto un inedito che Daniele Magro ha ...