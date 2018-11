Poste, ad Del Fante: ''Dare fiducia ai piccoli comuni mantenendo i servizi''

Pieraccioni: Bertolucci lascia una grande eredità con i suoi film

Roma (askanews) - VIDEODOC "Quelli sono i grandi autori che quando non ci sono più lasciano una immensa eredità, che sono i loro film. Il mio preferito è naturalmente 'Io ballo da sola', l'avrò visto 16 volte perché c'è la Toscana, c'è il sole, una bellezza che balla, e m'ha rapito il cuore, come tutti gli altri. L'applauso va a chi ci fa queste carezze da anni e anni al cuore, per sempre, perché ...